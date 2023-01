Reese Witherspoon dio detalles de ‘Legalmente Rubia 3’

El pasado mes de junio Reese Witherspoon confirmaba por fin los rumores acerca de la tercera entrega de 'Una rubia muy legal' con un vídeo publicado en su cuenta de Instagram en el que aparecía en la piscina, tumbada sobre una colchoneta y ataviada con un bikini de lentejuelas rosas al más puro estilo Elle Woods, que acompañó de dos palabras que consiguieron hacer muy felices a sus seguidores: "Es cierto".

Ya han pasado 17 años desde que la abogada graduada en Harvard diera una serie de lecciones inolvidables en la gran pantalla, como que el naranja nunca será el nuevo rosa y que las personas felices no disparan a sus maridos, pero los fans del personaje deberán esperar todavía un poco más para volver a disfrutar de sus ocurrencias. Por el momento, la oscarizada intérprete está muy ocupada rodando la segunda temporada de 'Big Little Lies' y presentado su nueva docu-serie centrada en figuras femeninas a las que admira, titulada 'Shine on Reese', aunque entre medias ya ha comenzado a desarrollar el esperado proyecto.

Por el momento Reese solo ha querido adelantar que la película, en cuyo desarrollo se ha implicado a fondo, rescatará a algunos rostros ya conocidos -los dos primeros filmes contaron con Jennifer Coolidge en el papel de mejor amiga de la protagonista y Luke Wilson como su interés romántico- y muchos otros nuevos.

"¡Va a ser muy divertido! El otro día tuve la oportunidad de asistir a una reunión durante la que hablamos acerca de todas las nuevas tramas y personajes, y de los antiguos que podrían regresar. Me emocioné muchísimo porque me dije a mí misma: 'Esto va a a ser alguno bueno'", ha revelado en declaraciones al portal Entertainment Tonight.

