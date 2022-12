Reese Witherspoon tiene una nueva obsesión y no es otra que coleccionar camisas de cuadros de estilo leñador. Aunque sí que es cierto que estas camisas llevan llenando nuestros armarios las dos últimas temporadas, la actriz que no renuncia nunca a sumarse a las últimas tendencias, parece muy feliz vestida con esta prenda que es la estrella de sus looks de sport.