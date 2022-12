Redfoo siente celos de los saxofonistas por su éxito con las mujeres

El cantante Redfoo -componente del grupo LMFAO- reconoce abiertamente sentirse celoso de los saxofonistas después de comprobar el éxito del que gozan entre el público femenino al compartir pantalla con uno de ellos en su último videoclip, 'New Thang', donde le robó todo el protagonismo.

"El saxofonista me estaba dejando en ridículo. Hice un dueto con un saxofón, por eso el vídeo incluía un saxofonista, representa esa parte. Y siempre [que lo veo] me deja sorprendido. Mi parte está bastante bien, pero la del saxofón... Mientras yo estaba intentando coger el ritmo, me di cuenta de que las chicas se fijaban en la parte del saxofón y se ponían en plan: '¡Me gusta!'", aseguró el músico a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La principal fuente de inspiración de Redfoo para componer la canción de dicho vídeo han sido los desengaños amorosos y el despecho, algo muy apropiado teniendo en cuenta que puso punto final a su relación con Victoria Azarenka el pasado junio.

"Quería escribir una canción sobre ese momento en que estás en una relación de rebote. A todo el mundo le gusta alguien nuevo, algo nuevo. Quería hacer una canción de discoteca divertida y atrevida, para que pudieras señalar a alguien con el dedo [mientras suena] y decir: 'Tú puedes ser mi cosa nueva'. Siempre me gusta hacer temas en los que puedas involucrarte en la narrativa o vivirlos en primera persona y actuar", añadió.