¿Reconciliación? Caitlyn Jenner asegura que su exmujer es su ejemplo a seguir

Caitlyn Jenner sabe que su exmujer Kris Jenner derriba mejor que nadie la idea generalizada de que las mujeres son el sexo débil.

"Para cada persona en esta habitación que ha tenido que trabajar muy muy duro para poder ser la mujer que es hoy, ¿qué significa ser una mujer?", preguntó Caitlyn a sus amigas, tal como se pudo ver en el episodio de 'I Am Cait' emitido este domingo.

"Tú sabes que para mí ser una mujer es ser fuerte y ser consciente de esa fuerza", respondió Zackary Drucker.

A lo que la exolímpica respondió: "Vale, esa es una pregunta interesante ¿sabes por qué? Porque mucha gente no lo entiende y se preguntan por qué he pasado de ser un varón fuerte a ser una mujer débil. Esa es la visión que tiene la gente ahora. Pero yo no pienso eso. He visto a Kris, que es una mujer fuerte, y ella sabe cómo jugar".

En el mismo episodio también se pudo ver cómo Caitlyn reconocía que un poco del "viejo Bruce" florecía cuando se veía envuelto en apasionadas discusiones. Tras una discusión sobre política sus amigas le replicaron su explosivo discurso contra Hillary Clinton, ante lo que ella admitió que se había sobreexcitado.

"No estoy de acuerdo, y me agito un poco cuando no estoy de acuerdo. A veces soy muy pasional y aparece el viejo Bruce", aseguró, al tiempo que admitía que podía ponerse "muy agresiva" en temas políticos y que estaba tratando de mejorar su "lado femenino" de aprender a escuchar.

Por: Bang Showbiz