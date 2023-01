¿Reconciliación? Angelina Jolie afirma que Brad Pitt y ella siempre serán una familia

Tras protagonizar una de las separaciones más sorprendentes y mediáticas del año pasado, a Angelina Jolie no le ha quedado más remedio que enfrentarse a las inevitables preguntas sobre la relación que mantiene con su exmarido Brad Pitt, padre de sus seis hijos, en la actualidad durante la promoción de su último trabajo tras las cámaras. La guapa actriz no ha evitado la cuestión, pero ha optado por responder a las cuestiones sin mencionar la polémica batalla que el intérprete y ella mantienen por la custodia de sus retoños e insistiendo en que son, ante todo, una familia.

"No quiero hablar mucho sobre ese tema, excepto para decir que han sido unos momentos muy complicados y que somos una familia y siempre lo seremos, y que superaremos esta etapa y con un poco de suerte seremos una familia más fuerte gracias a ellos... Muchas otras personas, muchas, se acaban encontrando en la misma situación que nosotros. Toda mi familia, todos nos hemos enfrentado a este momento tan duro. Ahora mismo mi prioridad son mis hijos, nuestros hijos... y encontrar la manera de superar todo esto. Somos y siempre seremos una familia. Estoy tratando de encontrar la forma en que esta experiencias nos haga más fuertes y nos una más", aseguró la actriz a BBC World News.

Publicidad

Actualmente Angelina se encuentra en Camboya, el país donde adoptó a su primogénito Maddox antes de empezar su relación con Brad Pitt, para presentar la película que ha rodado para Netflix, 'First They Killed My Father', basada en la novela de Loung Ung sobre su vida bajo el régimen de los Jemeres Rojos.

"No puedo encontrar las palabras para explicar lo que significa que hayan confiado en mí para contar parte de la historia de este país. Esta película no se ha hecho para regodearse en los horrores del pasado, sino para celebrar la amabilidad, la fuerza y el talento de los camboyanos. Y sobre todo, es mi forma de darle las gracias a Camboya. Sin este país, jamás me habría convertido en madre. Parte de mi corazón está y siempre estará aquí. Y parte de Camboya siempre me acompaña gracias a Maddox", aseguraba la actriz en la premiere de la cinta.

Por: Bang Showbiz