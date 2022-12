Recomiendan a Ashley Roberts congelar sus óvulos si quiere ser madre

La cantante Ashley Roberts -que está actualmente soltera- quedó sorprendida al enterarse de que podría enfrentarse a problemas a la hora de concebir si esperaba mucho más para tener hijos. Y a pesar de recibir el consejo médico de congelar sus óvulos, la artista, de 34 años, optó por dejar que la naturaleza "siguiera su curso".

"En mi última cita con el ginecólogo, me dijo que empezara a pensar en congelar mis óvulos. ¡No me lo podía creer! Yo estaba en plan: 'Si estos chicos malos están a punto de rendirse los tendré que congelar'. Pero no lo hice. Decidí que dejaría a la naturaleza seguir su curso", confesó a la revista Star.

Quien no tuvo problemas para tener descendencia fue la excomponente del grupo Pussycat Dolls Kimberly Wyatt que es ahora madre de una bebé de cinco meses, Willow. Ashley se siente aliviada al comprobar que la maternidad de su amiga no ha perjudicado la relación entre ellas.

"Al principio estaba convencida de que las cosas nunca volverían a ser iguales y estaba asustada porque me hizo darme cuenta de que estábamos creciendo. Pero nuestra relación ha crecido mucho, y es precioso", señaló.

Ashley adora a la pequeña Willow y está deseosa de poder pasar más tiempo con la niña en cuanto crezca un poco más.

"Estoy enamorada de esa niña. O sea, prácticamente estuve ahí en el nacimiento. Es una maravilla tenerla cerca. Estoy deseando que sea mayor para que pase días con la tía Ashley".