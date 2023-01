¡Rechazaron a Eva Longoria! A la actriz no la dejaron actuar como latina por esta razón

"Un director de casting blanco estaba definiendo lo que significaba ser latino. Él decidió que yo necesitaba tener acento. Él decidió que debía tener una piel más oscura. Los que están al mando no suelen ser personas de color, por lo que no entienden que hay más gamas de colores dentro de una misma raza", contó al periódico The New York Times.

Para la popular intérprete actuar es "una plataforma" para conseguir hacer realidad sus otras ambiciones dentro del mundo de los negocios y de las obras benéficas.

Publicidad

"Siempre he tenido ojo para los negocios. Trabajé en ese mundo antes de convertirme en actriz y supe que actuar no era un fin sino un medio para lograr un fin. Me dio una plataforma y la exposición necesaria para mi trabajo solidario. También me dio la seguridad económica necesaria para centrarme en mis otros negocios, comenzar nuevas empresas o incluso ayudar a otras personas a comenzar las suyas", contaba anteriormente a Glam Belleza Latina.