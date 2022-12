Rebel Wilson no tenía amigos en el colegio

La actriz Rebel Wilson puede que tenga una larga lista de éxitos profesionales a sus espaldas, y que muchos aspiren a ser como ella, pero cuando era adolescente no tenía la misma confianza en sí misma que tiene ahora y tuvo problemas para integrarse en clase y unirse a sus compañeros.

"Cuando era una niña e iba al instituto no era nada popular. No tenía amigos porque era muy tímida, huidiza. Ahora he aprendido a compensar, especialmente en situaciones de trabajo. Pero entonces era exageradamente tímida, se me ponía la cara roja cuando hablaba con la gente. Vergonzosamente tímida. Y cuando lo eres, tiendes a mirar mucho a los demás porque no participas en la diversión, normalmente estás mirando cómo los demás se divierten. Estás en la discoteca sentada sola en un lado y mirando a la gente, pensando: '¿por qué son populares?, ¿por qué se lo pasan tan bien?'", confesó la intérprete a la edición australiana de la revista ELLE.

Publicidad

Sin embargo, Rebel finalmente decidió dar un cambio en su vida y forzarse a sí misma a hacer amigos.

"Suena triste pero tomé una decisión en el instituto. Pensé: 'No hay nada de malo en mí, puedo ser alguien que tiene amigos, solo necesito tener confianza y ser fiel a mí misma'. Pensé que podría ser así para siempre, la tímida chica que nunca habla en alto y nunca se defiende a sí misma, pero supe que era mejor que eso, así que podría hacerlo. Pensé: 'Hay una forma de serte fiel a ti misma, ser popular y una buena persona a la vez'", concluyó.