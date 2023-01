Rebel Wilson cree que encontrar novio siendo famosa es 'muy difícil'

No lo está teniendo fácil Rebel Wilson (35) para encontrar novio después de romper el año pasado con Mickey Gooch, básicamente porque los chicos tienden a creer que la Rebel que ven en pantalla es la misma en su vida diaria.

"Creo que es mucho más difícil [ligar siendo famosa]. La gente cree que eres como eres en pantalla y en esta nueva película soy una alcohólica amante de la fiesta. Yo en la vida real soy totalmente distinta. No bebo y me gusta ir al cine y a restaurantes bonitos, en vez de a discotecas", asegura la actriz en LOOK.

Además, a la artista australiana le resultan muy difíciles las "reglas" de ligar en Estados Unidos.

"Culturalmente las cosas son un poco más difíciles en Estados Unidos. Con las chicas americanas gira en torno a quién debería pagar y normas que deberías seguir. Ni siquiera conozco esas reglas".

Pero por mucho que le cueste a Rebel encontrar pareja no piensa buscarla en internet.

"No me gusta. Creo que mucha gente miente. Uno de mis programas de televisión favoritos es 'Catfish: Mentiras en la Red' y me fascina. Esta gente se mete en internet buscando amor y les surgen un montón de problemas", añade.