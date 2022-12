Ratifican la culpabilidad de Conrad Murray por la muerte de Michael Jackson

Tres jueces del tribunal de apelación de California han ratificado por unanimidad la sentencia que el médico Conrad Murray recibió en 2011 por homicidio involuntario tras la trágica muerte de Michael Jackson, alegando que no hubo ningún tipo de error durante las seis semanas que duró el juicio y que las pruebas exhibidas durante el proceso apoyan claramente la condena emitida.



Con esta nueva resolución, los magistrados rechazan de nuevo la versión de Murray sobre la forma en que se sucedieron los hechos -el médico siempre ha asegurado que fue el propio rey del pop quien se inyectó la sustancia antes de fallecer en 2009-, entre otras razones porque se encontraron sus huellas en el recipiente donde se almacenaba el propofol y porque Murray mintió a la policía en su primera declaración sobre las circunstancias que rodearon la muerte del intérprete.

"La cruel indiferencia del señor Murray por la salud y bienestar de Michael Jackson ha sido claramente demostrada durante el proceso, ya que suministró peligrosos medicamentos al señor Jackson sin ningún tipo de criterio médico y sin tomar precauciones, dejándole después completamente desatendido. Las pruebas ponen de manifiesto que el señor Jackson se encontraba en una posición vulnerable y dependiente de su médico personal, mientras que este violaba reiteradamente el código de buenas prácticas de todo profesional de la medicina", reza el fallo emitido por los jueces.

Los jueces también rechazaron las alegaciones de Murray en las que decía que el juez que siguió el caso había impedido al jurado escuchar evidencias clave o que el jurado debería haber sido aislado.

Aunque Murray fue puesto en libertad en octubre después de cumplir dos de los cuatro años de condena, ganar la apelación le hubiera ayudado a recuperar su licencia médica.

Pero esta no es la única secuela que queda de la trágica muerte del rey del pop, ya que la aseguradora Lloyd's de Londres -que se había negado en un primer momento a pagar las pérdidas de la serie de conciertos que iba a ofrecer Michael en su gira 'This Is It' alegando que nunca nadie les reveló que el cantante tenía un problema de drogas- ha aceptado finalmente hacer el pago a la promotora AEG -responsable de los recitales- aunque no se cree que por la totalidad de los cerca de 13 millones de euros (17.5 millones de dólares), según informa el portal TMZ.

Por: Bang Showbiz