Rapero Kanye West insulta gravemente al productor de la banda Pink Floyd

Bob Ezrin se convertió en el blanco del último arrebato del rapero Kanye West en Twitter, donde lo ha tildado de "irrelevante" y afirmando que sus hijos deberían sentirse avergonzados de él.

El enfado de Kanye está motivado por el artículo que el productor escribió en el blog del crítico musical Bob Lefsetz, en el que afeaba las "rabietas ególatras" y las "bravuconadas de mal gusto" del polémico rapero y aseguraba que no estaba al nivel de raperos como Jay Z, Tupac, The Notorious B.I.G o MC Hammer.

"¿Alguien ha escuchado hablar de Bob Ezrin? Qué c*ño sabrá él sobre rap... ¡Estoy cansado de viejos que no tienen ninguna relación con esto tratando de hacer comentarios sobre música! Haz algo relevante... ¡Por favor no hables de mí nunca más! Tus hijos tienen que estar avergonzados de ti... Perdonadme por hablar de unos niños... Pero imaginaos que sois los hijos de Bob Ezrin... Lo siento tanto por ellos... ¡Les mandaré unas Yeezy [su modelo de deportivas] gratis para compensarles por la vergüenza que has causado a tu familia! Tío, dijiste que Macklemore era más importante musicalmente que yo... [Lo digo] sin ánimo de ofender a Macklemore, ¡es una persona agradable! Bob, por favor, nunca más vuelvas a hablar en público de mí... Representas todo lo que está mal de la 'vieja guardia'... ¡Gente como tú es la que dirige empresas que no invierten en mí aunque sea el ídolo de tus hijos! El rock and roll fue robado... El rap fue explotado", tuiteó Kanye.

En su aluvión de tuits Kanye -padre de North (2 años) y Saint (2 meses) con su mujer Kim Kardashian- también lanzó una indirecta contra Taylor Swift quejándose de que la joven haya ganado el Grammy a Mejor Álbum del año en dos ocasiones -una por su disco 'Fearless' en 2010 y otra por su quinto álbum de estudio '1989' este año- y él no.

"Produje 'Dark Fantasy' y 'Watch the Throne' en un año y ninguno fue nominado, y ya sabéis quién tiene dos discos del año. ¡Bienvenido a la cultura pop! Ezrin, realmente compadezco a tus amigos y a tu familia por tener que haber soportado a un id*ota como tú durante tantos años... Que Dios bendiga a los bobos... ¡Todo de buen rollo!", añadió en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Kanye ataca públicamente a Taylor, a quien menciona en su nueva canción 'Famous' afirmando que fue él quien la hizo famosa y al interrumpir su discurso de agradecimiento tras ganar el premio MTV a Mejor Videoclip en 2009.

Por su parte, Bob Ezrin afirmó en el artículo que ha desatado la ira de Kanye que el rapero no puede atribuirse el mérito de crear arte.

"A diferencia de otros creadores de su género como Jay Z, Tupac, The Notorious B.I.G o incluso MC Hammer, es poco probable que vayamos a citar muchas de las canciones de Kanye dentro de veinte años. No ha abierto nuevos caminos para la divulgación como hizo NWA, ni ha presentado al mundo un nueva forma de arte como Grandmaster Flash y tampoco hace referencia a problemas sociales de forma significativa y memorable a través de su música como Marshall, Macklemore y Kendrick [Lamar]. En vez de eso, los mayores logros de Kanye han sido su comportamiento abusivo, sus rabietas ególatras y sus bravuconadas de mal gusto. En lo que sí es un verdadero artista es en vivir su vida de forma estridente y obligarnos a saber de ella dándole igual si nos importa una m*erda o no. Es como una persona que interrumpe un partido corriendo desnuda a través del campo de juego. ¿Eso es arte?", escribió Ezrin en su crítica.

Ezrin -quien ha trabajado con artistas de la talla de Alice Cooper, KISS y Lou Reed- también se burló del nuevo disco del rapero, 'The Life of Pablo'. Después de afirmar que "los verdaderos artistas crean obras que cambian el mundo y perduran en el tiempo", Ezrin añadió: "No lo he escuchado aún. ¿Es eso lo que es 'The Life of Pablo'? Entonces, retiro todo lo que he dicho".