¡’Quieren llamar a la cigüeña’! Robbie Williams y Ayda Field planean ampliar la familia

"Nos encantaría tener más hijos", cuenta Ayda a la revista Grazia.

Ambos se dedican por completo al cuidado de sus pequeños, pero Robbie es el encargado de cumplir con el mayor deseo de su hija: cantarle su canción favorita de Beyoncé.

"Nos involucramos mucho. Rob cambia pañales, hace la comida, canta la canción 'Single Ladies' de Beyoncé doscientas veces si se lo pide Teddy. Ya no tienes tiempo para preocuparte de ti mismo, te das cuenta de lo feliz que te hace", explica.

A pesar de su fama, la pareja lleva una vida muy tranquila en familia cuando no está trabajando.

"Si Rob está de gira, vamos con él, y desde que yo trabajo todo el mundo viene conmigo. Me encanta que vayamos juntos a todos lados. Pero en casa nuestras vidas son muy normales. Llevamos a Teddy al colegio, cocinamos, tenemos noches familiares y vemos mucha televisión", asegura.

Robbie compartió vídeos y tuits en directo durante el segundo parto de su mujer, una retransmisión que Ayda encontró muy divertida.

"Pensé que era divertidísimo. Una genialidad. Nos estábamos volviendo locos y fue una locura que hicimos para distraernos. Funcionó. Supongo que no es algo tradicional, pero te puedo asegurar que no me di cuenta del dolor".