¿Quién será el nuevo amor de Miguel Ángel Silvestre? Estas son las pistas

La noticia de que el guapo Miguel Ángel Silvestre podía haber encontrado de nuevo el amor al otro lado del Atlántico con una compatriota ha incendiado los medios nacionales e internacionales a principios de esta semana, pero lo cierto es que el actor llevaría ya meses dando pistas de que a la joven Albania Sagarra, de 24 años y también actriz, y a él les uniría una relación muy especial.

En su perfil de Instagram , el actor ha publicado varias imágenes en las que aparece posando con su chica, o bien en solitario o con más amigos, la última de ellas el pasado 28 de mayo durante lo que parece ser una noche de fiesta en el Soho House de West Hollywood. Albania también se ha convertido en la modelo preferida del intérprete para dar rienda suelta a su pasión por la fotografía, unos retratos que ella también comparte a menudo en sus redes sociales adjudicándole en todo momento la autoría a Miguel Ángel.

Su evidente cercanía no tardó en despertar las sospechas de sus respectivos fans, que ya el pasado abril no dudaron en interrogar a Albania acerca de a quién iba dirigido un mensaje que subió a su perfil de Instagram con el texto: "I wish you were here", que en español se traduce como "Desearía que estuvieras aquí".

Por el momento, a Miguel Ángel y a su nueva chica ya se les ha visto juntos en España, adonde él ha viajado para pasar unos días en familia durante uno de los pocos huecos que le deja su agenda profesional y que quizás aproveche para hacer las presentaciones oficiales. Además, la supuesta nueva pareja también ha viajado junta México, aunque la mayor parte del tiempo lo pasan en Los Ángeles, donde ella también está tratando de hacerse un hueco en el mundo de la actuación tras participar en varias producciones de habla hispana.

