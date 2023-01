¿Quién se quedaría fuera de una posible reunión de One Direction? Simon Cowell opina

Desde que los integrantes de la 'boy band' One Direction decidieran seguir caminos separados en 2016, alegando que se trataba de un "descanso temporal", no hay día que pase sin que sus seguidores sueñen con un posible reencuentro. Y en opinión del productor Simon Cowell, responsable de crear el grupo en el concurso "The X Factor", sus deseos podrían estar más cerca de hacerse realidad de lo que ellos mismos sospecharían.

"Sabes, es divertido poder moverse en solitario, pero lo que yo espero que pase es que recuerden lo mucho que se divertían cuando eran un grupo. Siempre he pensado que uno no hace las normas, las rompe. Así que no hay nada que les impida, si ellos quieren, volver a hacer una gira juntos, u otro álbum. Siempre lo he dicho: "Nosotros apostaríamos por ello", explica el productor en una entrevista concedida al podcast Bizarre Life del diario The Sun, en la que asegura sin pensárselo dos veces que por su parte estaría dispuesto a trabajar de nuevo con ellos en cuanto llamaran a su puerta.

Publicidad

Lo más curioso es qué componentes de la formación original estarían más predispuestos, en opinión de Cowell, a protagonizar una reunión. Sorprendentemente, él considera que Zayn Malik -que abandonó inesperadamente el grupo en 2015 en medio de su gira mundial 'On the Road Again'- bien podría volver a subirse a los escenarios con sus antiguos compañeros en un futuro, aunque no ve tan clara la posibilidad de que Harry Style haga lo propio debido a su prometedora carrera interpretativa.

Louis Tomlinson y Zayn Malik se reconcilian tras dos años de tensa relación

"Nada sería lo mismo", reconoce sobre la posibilidad de One Directon regresara solo con algunos de los chicos.

De todos los componentes de 1D, solo Niall Horan ha confirmado -hace unos meses- que un hipotético retorno de la banda tendría prioridad sobre cualquier otro proyecto profesional en su agenda.

Publicidad

"Supongo que ahora sería un poco extraño. Pero no puedes descartar nada en esta vida, ¿verdad? Se lo dije a mis representantes desde el principio: 'Cuando One Direction me reclame, a la mi***a lo que esté haciendo'. Me importa una mi***a si estoy llenando pabellones o ganando premios Grammy. No estaría aquí si no fuera por ellos", confesaba entonces al portal ET Canada.