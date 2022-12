¿Quién es la novia de Joseph Gordon-Levitt?

El actor estadounidense de 33 años Joseph Gordon-Levitt, que ya había señalado que mantenía una relación sentimental con una persona ajena al mundo de la fama, se dejó ver el pasado fin de semana dando un paseo por Los Ángeles con Tasha McCauley, cofundadora y presidenta de la empresa Fellow Robots, con sede en el parque de investigación de la NASA en Silicon Valley (California), según informa la revista People.

Tasha, que domina tres idiomas (inglés, árabe y español) imparte clases sobre 'Tecnologías de Rápido Crecimiento' en la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, el mismo centro donde ella estudió robótica, aunque no es el único título académico que posee ya que también ostenta un máster en Dirección Empresarial por la Universidad del Sur de California.

Antes de conocer la identidad de la exitosa empresaria, su novio Joseph Gordon-Levitt había señalado que su intención era mantenerse lejos de los focos mediáticos.

"Tengo novia, pero no me gusta hablar de ello en público porque la chica con la que estoy no quiere formar parte de esto", declaraba el actor sobre su relación en el pasado.

El actor que protagonizara junto Leonardo DiCaprio la película 'Origen' ya había comentado en el pasado estar obsesionado con que las chicas solo le presten atención por su fama.