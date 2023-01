¿Quién es el misterioso nuevo novio de Jennifer Lawrence?

Los últimos rumores en torno a la vida de Jennifer Lawrence afirman que la actriz ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con el director Darren Aronofsky, a cuyas órdenes rodó 'mother!', el pasado noviembre. Desde hace unas semanas la también estrella de 'Los juegos del hambre' habría conseguido mantener en secreto su nuevo noviazgo con el director de una galería de arte de Nueva York llamado Cooke Maroney, a quien habría conocido a través de su amiga del alma Laura Simpson.

"La relación comenzó hace unas semanas, pero han sido muy cuidadosos para que no se les vea juntos", ha asegurado una fuente al portal Page Six.

Publicidad

El supuesto chico de la actriz trabaja para la popular galería Gladstone Gallery que representa, entre otros, al padre de Lena Dunham -Carroll Dunham-, así como a otros artistas como Richard Prince, Anish Kapoor y el ex de la cantante Björk, Matthew Barney. La noticia de su nuevo romance llega apenas unos días después de que Jennifer se reuniera con Aronofsky para entregarle un premio en la gala de los BAM, en la que posó muy sonriente junto a su ex, aunque ahora todo apunta a que esa cordialidad no se debía a que se estuvieran planteándose darse otra oportunidad. Antes del cineasta, la joven mantuvo un intermitente romance de un año con el líder de Coldplay Chris Martin, poco después de que él anunciara su separación de Gwyneth Paltrow. Previamente la actriz había compartido su vida durante años con Nicholas Hoult, su compañero en la franquicia de 'X-Men'.

Por: Bang Showbiz