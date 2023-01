¡Qué tacaño! Los lujos de Pitbull son alquilados para ahorrar dinero

El cantante Pitbull no está dispuesto a dilapidar la fortuna que ha amasado gracias a su duro trabajo en los lujos propios de la vida de una estrella de la música, como los viajes en jets privados o la ropa de diseño, así que en lugar de comprar aviones o automóviles opta por alquilarlos.

"Alquila la mayoría de las cosas. Sí que tiene en propiedad varias casas, pero me dijo que no compraba coches, ni joyas, ni aviones. Asegura que no es una persona que gaste demasiado. Sueña con llegar a valer mil millones de dólares. Su ambición es ser un verdadero héroe del capitalismo", explicó Michelle Caruso-Cabrera, que ha entrevistado al artista para el especial de la CNBC 'Pitbull: Fame & Fortune'.

Aunque él mismo reconoce que no tiene la mejor voz del mundo ni es un gran bailarín, Pitbull ha conseguido convertirse en un icono mundial gracias a su olfato empresarial.

"El negocio de la música es en un 90% eso, negocio, y el otro 10% talento. Es maravilloso si puedes rapear. Pero si no entiendes el negocio, la gente que te rodea va a aprovecharse de ti", afirma el artista en uno de los adelantos promocionales del especial.

El espíritu ahorrador de Pitbull se refleja en la forma en la que educa a sus seis hijos -fruto de relaciones con distintas mujeres-, a quienes no piensa permitir que vivan a costa de su éxito sin aprender lo que es el trabajo duro.

"Mis hijos tienen todos un carácter muy fuerte... A veces mi hijo me pregunta: '¿Vamos a coger el Benz o el Beamer?'. Y yo le digo: 'No, se dice el coche blanco o el plateado, ¿entendido? ¿Y sabes qué tienes que hacer para conseguir uno así? Trabajar muy duro, porque yo no voy a regalártelo'. Les digo siempre que mi trabajo es estar aquí fuera y el suyo es ir a la escuela", confesaba el intérprete a la revista Latina.

Por: Bang Showbiz