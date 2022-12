¿Qué prefiere Jennifer Lawrence, aburrimiento o pasión?

El hombre ideal es aquel que prefiere pasar el tiempo en casa con su mujer, viendo la televisión tranquilamente. Al menos así lo cree la actriz Jennifer Lawrence, quien en la actualidad mantiene una relación con el cantante de Coldplay, Chris Martin.

"¿No es mucho mejor el aburrimiento que la pasión? Me gusta salir con alguien que tenga el mismo gusto que yo a la hora de ver la televisión, que disfrute con 'Shark Tank' o 'Dance Moms', ¡es genial!, puede que mi favorita sea 'Dance Moms', pero me encanta 'Real Housewives'.

'Doomsday Preppers' tampoco está mal, 'Hoarders' está bien, un poco aburrida cuando llevas un rato, pero bueno. Me gusta mucho también 'Intervention' y todas las ediciones de 'Housewives', ¡pero la de Miami es realmente especial! Básicamente lo único que estoy diciendo es que necesito a alguien que quiera ver la televisión conmigo", reveló la actriz a la revista Vanity Fair.

Publicidad

Además de compartir el mismo gusto televisivo, la actriz confesó que su pareja ideal es alguien "que no tenga miedo a tirarse un pedo" delante de ella y que no le guste discutir.

"Prefiero pasar un rato tranquilo. Creo que esos momentos son más profundos porque puedes ser tú mismo, sin miedo a nada, y la otra persona también. No me gusta pelear y me molesta la gente que disfruta con ello. Es como, '¿por qué quieres seguir discutiendo?' Lo encuentro muy poco atractivo", señaló Lawrence.

Con BangShowbiz