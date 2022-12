¿Qué pasa al fin con la novela entre Jennifer Lopez y Casper Smart?

A pesar de que en los últimos diez días Jennifer Lopez ha tenido tiempo para protagonizar junto a Casper Smart un viaje a México en compañía de sus gemelos Max y Emme (7), un paseo en bicicleta por el paseo marítimo de Santa Mónica (California), una noche de fiesta el pasado viernes en el club Hakkasan de Las Vegas y una cena romántica este domingo en el restaurante Madeo de West Hollywood para celebrar su triunfo en los MTV Movie Awards, ella sigue negando que entre ambos exista algo más que una estrecha amistad.

"Soy una mujer adulta, puedo pasar mi tiempo en compañía de quien me dé la gana. Solo porque te quiero mucho te diré esto: cuando tenga algo que anunciar, lo haré", aseguró la intérprete a Access Hollywood.

Por su parte, Casper no hizo más que aumentar las especulaciones en torno a su supuesta reconciliación con la estrella musical -con quien puso punto final a su relación el pasado verano- la semana pasada al compartir un vídeo grabándose a sí mismo mientras montaba en bicicleta junto a una sonriente Jennifer.

"Mirad a quién me he encontrado en la playa...", escribía el coreógrafo en su cuenta de Instagram junto a las imágenes en las que aparece hablando con Jennifer: "¿Qué estás haciendo por ahí detrás?", le preguntaba a la cantante, quien no dudaba en contestarle mientras miraba directamente a la cámara: "Pues adelantarte".

Sin embargo, hasta ahora él también ha desmentido los rumores que apuntan a que ambos habrían decidido darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental.

"Tenemos muchas cosas que nos unen, seguimos estando muy unidos. Somos amigos, muy buenos amigos", aseguraba Casper a E! News.

Bang Showbiz.