¿Qué mostró Sofía Vergara en la fiesta posterior a los Emmy?

A estas alturas de su carrera interpretativa en la meca del cine, la reputación de Sofía Vergara como alma de todas las fiesta es de sobra conocida entre sus compañeros de profesión, quienes sin duda no se asombrarían lo más mínimo al ver a la colombiana bailando muy entusiasmada en la fiesta posterior a la gala de los Emmy en compañía del bailarín Derek Hough.

Sin embargo, lo que sí debió acaparar más de una mirada de asombro fue el percance de vestuario que sufrió Sofía durante una de sus piruetas en la pista de baile, cuando el escote palabra de honor de su vestido le jugó una mala pasada revelando más de lo esperado.

"Los dos estaban dando vueltas en la pista de baile, y Sofía estaba literalmente volando por los aires. Fueron cinco minutos enteros de Derek haciéndola girar sin descanso. Nadie podía creerse lo que estaba viendo, aunque tampoco eran capaces de apartar la mirada", aseguró un testigo de la escena a la revista Us Weekly.

Queda por ver qué habrá pensado Joe Manganiello de la involuntaria exhibición pública de los encantos de Sofía, con quien mantiene un mediático romance desde hace dos meses.

El atractivo intérprete fue uno de los grandes ausentes sobre la alfombra roja de los Emmy , donde se esperaba que se estrenara como acompañante. Sin embargo, Sofía prefirió dejar a su pareja en casa, con el objetivo de que el irresistible encanto de Joe no le robara protagonismo en una de sus grandes noches.

"Es demasiado atractivo, por eso no le he traído conmigo. Está demasiado bueno y es demasiado alto, ocupa mucho espacio. Así que le he dicho: 'Escucha Joe, por favor, no vengas conmigo'", bromeaba la intérprete ante las cámaras de E! antes del comienzo de la gala. ( Ver las fotos )