¿Qué lleva Nicole Richie en el bolso?

La diseñadora Nicole Richie sabe muy bien que una de las consecuencias inevitables de tener hijos es perder el control del propio bolso, que en su caso ha acabado convirtiéndose en una especie de 'contenedor' donde sus pequeños guardan desde juguetes hasta ropa sucia.

"Mis hijos utilizan mi bolso como si fuese suyo, y eso me desespera. Mi hijo esconde sus juguetes Lego en él, y de vez en cuando también me encuentro un calcetín", reveló la diseñadora a Us Weekly.

Desde que se convirtió en madre, Nicole también ha tenido que aprender a hacer espacio en sus bolsos de diseño para llevar un pequeño botiquín.

"Como tengo niños, siempre llevo encima un botiquín de emergencia completo. Tengo tiritas, toallitas húmedas, bálsamo y chocolatinas de almendra".

A lo que no está dispuesta a renunciar Nicole en favor de sus hijos es a llevar siempre a cuestas su cámara favorita para poder dar rienda suelta a su pasión por la fotografía siempre que le apetezca.

"Siempre llevo conmigo una pequeña cámara Canon. Me gusta imprimir fotos y enmarcarlas. Mis amigos siempre cuentan conmigo para que sea la que saca fotos de todo el grupo".

Por: Bang Showbiz