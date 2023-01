¡Qué incómodo! Los padres de Joe Jonas le descubrieron viendo porno

Cuando era más joven y mucho más ingenuo, el cantante Joe Jonas cometió el grave error de utilizar su dirección postal para acceder a una página web para adultos, por lo que apenas unas semanas después su buzón acabó inundado con folletos pornográficos e invitaciones para que volviera a conectarse a los vídeos de contenido sexual.

"Utilizaba mi dirección de casa para conectarme a esas páginas webs, lo hice durante siete días seguidos. Por cierto, creo que debería mencionar que en aquel momento mi padre aún era predicador. Un mes después comenzaron a llegar postales de mujeres desnudas con mensajes tipo: 'Ven a vernos, Joe' o 'te echamos de menos' o 'chico travieso, vuelve a visitarnos'. Así durante una o dos semanas", confiesa el líder de la banda DNCE a la revista Notion.

Gracias al éxito que alcanzó junto a sus dos hermanos en la banda The Jonas Brothers, Joe pasó su adolescencia sometido a un duro escrutinio mediático, incrementado aún más si cabe por su decisión de lucir un anillo de castidad, como símbolo de que no mantendría relaciones sexuales hasta el matrimonio, una promesa que el joven, aún soltero, no cumplió pero que convirtió su vida amorosa en un infierno.

"No se lo desearía ni a mi peor enemigo, pero me ha convertido en la persona que soy hoy en día. Pero tampoco es justo decir que fue algo horrible, porque yo soy muy abierto y estoy dispuesto a hablar de casi todo. Hoy en día existe una gran obsesión en torno al secretismo, y nosotros éramos unos críos viviendo en un mundo de adultos. Creo que a otros muchos artistas juveniles pasaron por lo mismo que nosotros".

Por: Bang Showbiz