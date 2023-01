¿Qué haría Kanye West para mejorar Londres?

La creatividad de Kanye West no tiene límites, por eso uno puede esperar lo que sea cuando durante un encuentro de preguntas y respuestas en directo en YouTube el alcalde de Londres (Inglaterra), Boris Johnson, le pregunta al marido de Kim Kardashian qué es lo que él cambiaría de Londres para mejorarlo.

Y Kanye sorprendió, pero quizá por la ingenuidad de su respuesta. Tras ser preguntado en el encuentro organizado por la web SHOWstudio el rapero se tomó un momento para pensar y respondió convencido: "Ensanchar las calles, porque me asusto mucho cuando los conductores... cuando camiones enormes se acercan".

Sin entrar en el debate sobre si hay mucho vehículo pesado en la capital inglesa o si las calles son demasiado estrechas, Kanye contestó más preguntas. Y dijo que su próximo álbum podría no acabar llamándose SWISH y que si había elegido ese título sobre So Help Me God fue para quitarse de encima el peso de no saber cómo será el disco una vez terminado. El músico reveló también que si tuviera que elegir su última cena sería el pollo frito de Kim Kardashian.