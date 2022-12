¿Qué hacía Karla Souza en sus audiciones para conseguir papeles?

Mientras muchas de sus compatriotas se esforzaban por perfeccionar su acento inglés para conseguir papeles en la meca del cine, a Karla Souza le tocaba poner acento latino en sus audiciones para convencer a los directores de casting de que era capaz de resultar creíble en papeles estereotipadamente hispanos.

"Me di cuenta de que no se creían que era latina hasta que ponía un poco de acento y no podía evitar pensar: 'Guau, esto es una locura!'", aseguró a Entertainment Tonight.

Pero lo cierto es que Karla no tuvo que recurrir a sus habilidades para fingir acentos durante demasiado tiempo, ya que apenas unas semanas después de su desembarco en Hollywood ya había conseguido un papel en la exitosa serie 'How To Get Away With Murder'. Aunque, eso sí, la espera se le hizo eterna.

"He tenido tanta suerte que es ridículo. No puedo creérmelo. De hecho, conseguí el papel en la segunda o tercera semana de la temporada de pilotos, pero si lo piensas, en la semana de pilotos haces como cuatro audiciones cada día. Así que puede que no fuese mi primera audición, pero desde luego en la segunda semana ya estaba lista para cortarme las venas. Me parecía la peor experiencia por la que podía pasar alguien, no se lo recomendaría a nadie, estaba en plan: 'No lo hagas, no lo intentes'. Pero luego por suerte llegó la serie", explicaba la intérprete a la revista BELLO.

Bang Showbiz.