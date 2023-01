¡Qué coqueta! Gabourey Sidibe confiesa que le encanta grabar escenas de sexo

A la actriz Gabourey Sidibe no le importa que su escena de sexo en uno de los episodios de la serie 'Empire' conmocionara al público porque en el fondo le gusta interpretar momentos íntimos frente a la cámara.

"Hoy tengo programado rodar una escena sexual más tarde, y no me importa. Son divertidas de hacer. En cualquier sitio, podría hacer una ahora mismo", contó a Vulture.

Gabourey siempre está dispuesta a asumir nuevos retos en su trabajo, por eso disfrutó tanto rodando una escena de acción y violencia en la serie 'American Horror Story: Coven'.

"Cuando estaba trabajando en 'American Horror Story' grabé una escena en la que me disparan y caigo al suelo... y después cojo una pistola, me arrastro fuera de la habitación, me pongo la pistola en la boca y me pego un tiro en la cabeza. Me encanta esa escena porque me hizo sentir como una estrella del cine de acción. Me gustaría sentirme de esa forma más a menudo de lo que he tenido oportunidad hasta ahora. Me encantaría que me vieran como alguien que puede hacer esas escenas más físicas", añadió.

Otro desafío que también le gustaría afrontar a Gabourey sería dar vida a un personaje perverso, pero por el momento los productores de 'Empire' no parecen dispuestos a mostrar el lado más oscuro de su personaje, Becky Williams.

"No paro de preguntarles, pero no sé. ¡Me siguen diciendo que me calle!".

Por: Bang Showbiz