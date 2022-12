Protagonista de Transformers estuvo en prisión y fue obligado a usar camisa de fuerza

La errática conducta que Shia Labeouf exhibió este verano en las calles de Nueva York le hizo pasar 24 horas en prisión al ser detenido por alterar el orden público, una experiencia que resultó "aterradora" para el actor, ya que incluso le obligaron a llevar una máscara de seguridad similar a la que luce Hannibal Lecter en la película 'El silencio de los inocentes'.

"El día que pasé en la cárcel fue aterrador. Estuve allí unas 24 horas, pero se me hizo eterno. Durante todo el tiempo me tuvieron puesta una máscara de seguridad y una camisa de fuerza", reveló en el programa de televisión 'The Ellen DeGeneres Show'.

Una vez en comisaría, tras ser arrestado por montar un escándalo al fumar y gritar durante una representación en Broadway del musical 'Cabaret', Shia llegó a escupir a un agente de policía, algo de lo que se arrepiente profundamente.

"Le escupí a un policía. Eso no estuvo bien. Si me estás viendo, lo siento amigo. Fue una locura", añadió.

Afortunadamente, Shia ha conseguido dejar atrás ese turbulento capítulo de su vida, algo que no habría conseguido sin la inestimable ayuda de su madre, Shanya.

"Es mi chica, fue ella quien me llamó y me dijo: 'Deja de hacerte el tonto'. Soy hijo único y también bastante obstinado. Hemos sido solo ella y yo durante todo este tiempo. Fue mi padre y madre. Lo superamos juntos. Gracias mamá", agradeció.

Gracias a la terapia a la que se sometió tras su detención para superar sus problemas de adicción al alcohol, Shia por fin puede asegurar con orgullo que vuelve a estar en el buen camino.

"Atravesé una crisis existencial, lo que me llevó a realizar ciertas exploraciones. Tuve algunos traspiés y algunos errores de juicio, pero ya estoy bien", aseguró.

El intérprete se declaró culpable por alterar el orden público el pasado mes de septiembre, pero el tribunal encargado de su caso decretó que los cargos serían retirados si pasaba tres meses en terapia y otros 6 más sin meterse en problemas, o de lo contrario tendría que hacer frente a la condena que le fuese impuesta por un juez.

Por: Bang Showbiz

