Productores de 'The Crown' se disculpan con Claire Foy por indiscreción de su salario

El inmenso éxito que ha cosechado la serie 'The Crown' se debe en gran parte a la magistral interpretación ofrecida por Claire Foy en el papel protagonista de Isabel II y por esa misma razón la noticia de que ella había cobrado un salario inferior al de su compañero de reparto Matt Smith, encargado de dar vida al irreverente príncipe Felipe -su marido en la ficción-, tuvo una gran repercusión cuando los productores de la ficción lo comentaron de forma casual, como si de una anécdota más se tratara, durante una conferencia reciente.

Su caso se tomó como un ejemplo más, uno muy claro, de la brecha salarial que aún existe en la industria interpretativa, contra la que se han rebelado movimientos como Time's Up, que buscan acabar con los abusos y la discriminación, y no solo con los de naturaleza sexual.

Ahora desde la productora responsable de la ficción de Netflix han salido al paso de la polémica, disculpándose principalmente por la posición incómoda en que la divulgación de esa información había colocado a los dos protagonistas de la trama.

"Queremos disculparnos tanto con Claire Foy como con Matt Smith, los dos brillantes actores y amigos que esta semana se han visto colocados en el epicentro de una tormenta mediática sin haber hecho nada", arranca el comunicado que acaban de publicar. "Ambos son unos artistas de gran talento, y junto al resto del reparto de 'The Crown' han trabajado sin descanso, con empatía e integridad, para crear esos personajes.

Como productores, en Left Bank Pictures somos responsables de los presupuestos y salarios; los actores no saben cuánto cobra cada uno de ellos, y no se les puede responsabilizar de los suelos de sus compañeros", añaden para salir en defensa de Matt Smith, a quienes muchos han empezado a exigir que done a alguna organización benéfica la diferencia entre la suma de dinero que él percibió y la que le dieron a su compañera.

Al mismo tiempo, desde la compañía han reiterado su compromiso con la actual línea de diálogo que se ha abierto en Hollywood acerca del trato que reciben las mujeres en el lugar de trabajo y han prometido que contribuirán al cambio con iniciativas propias, aunque sin mencionar ninguna en concreto o pronunciarse sobre las declaraciones que en su momento realizaron los mismos productores encargados de desvelar los detalles sobre el suelo de Claire Foy.

De cara a las nuevas temporadas de 'The Crown', ni ella ni Matt Smith formarán ya parte del elenco, siendo sustituidos por nuevos actores -Olivia Coleman será la nueva Isabel- para adaptarse al salto temporal de la trama y, según adelantaban los mencionados productores -Suzanne Mackie y Andy Harries-, la actriz responsable de ponerse en la piel de la monarca no volverá a cobrar menos que el hombre que interprete al duque de Edimburgo.

