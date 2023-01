¿Problemas de salud? Esposa de Robbie Williams habla sobre sus ‘ataques de pánico’

Aunque el cantante Robbie Williams ha preferido mantener en secreto los problemas de salud que ha venido experimentando en los últimos tiempos con el fin de no asustar a su legión de fans, ahora su esposa, la actriz estadounidense Ayda Field, no ha dudado en desahogarse abiertamente sobre el miedo que se ha apoderado de ella a cuenta de estos contratiempos, que llegaron a su punto álgido hace unos meses cuando el intérprete sufrió un "ataque de pánico" en su propia casa.

"Sé que Rob ha tenido que batallar contra la ansiedad en los últimos años, y lo cierto es que hace poco tuvo otro de esos episodios. Creo que fue un ataque de pánico, estaba tumbado en el sofá cuando ocurrió. Hacía tiempo que venía sufriendo dolores de espalda, pero en un principio pensamos que se trataba de un ataque al corazón", reveló preocupada la intérprete a su paso por el programa de televisión 'Loose Women', antes de asociar el terror que los dos sintieron en ese momento a la incertidumbre de no poder adivinar el origen de la dolencia.

"Hemos pasado mucho miedo, porque es algo que ocurre de repente y no tienes ni idea de cómo remediarlo, ni sabes dónde se encuentra la causa. Te coge por sorpresa, y es especialmente doloroso porque te hace sentir impotente al tiempo que empiezas a imaginar lo peor", se sinceró en la misma conversación.

A pesar de la enorme preocupación en la que se vio sumida la mujer del que fuera vocalista de Take That ante semejantes circunstancias, finalmente no fue necesario avisar a los servicios de emergencia o acudir directamente al hospital para poner fin al intenso dolor del intérprete, quien llegó incluso a perder la sensibilidad en uno de sus brazos.

"Se le entumeció el brazo y no podía moverlo, así que permaneció tumbado en el sofá hasta que tomáramos una decisión al respecto. No sabíamos si era apropiado llevarle a urgencias o llamar a la ambulancia. Por suerte al final se recuperó sin mayores consecuencias, pero pasamos mucho miedo. Tampoco sé exactamente si fue un ataque de pánico, porque es algo complicado de definir", apuntó Ayda en la entrevista.

Por: Bang Showbiz