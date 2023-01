Priyanka Chopra teme 'decepcionar' a los que la ven como un 'Mesías'

A la actriz Priyanka Chopra le está pasando factura la gran expectación que ha generado su salto de Bollywood a la televisión estadounidense al conseguir el papel protagonista en la serie 'Quantico' porque teme que intenten convertirla en "el mesías" de la cultura india y no estar a la altura.

"Estoy un poco nerviosa. He estado comiendo más por culpa de la ansiedad... Mientras crecía aquí en Estados Unidos, no veía a nadie como yo en televisión. Me emocionan mucho todas las cosas que me dice la gente. Cuando conozco a indios como yo que han pasado toda su vida en Estados Unidos es muy emotivo: la gente me abraza y llora. Me dicen: 'Gracias por hacer que seamos relevantes'. Es impresionante. Pero yo no soy el Mesías, solo soy una chica. Por eso espero no decepcionar a nadie. Espero hacer algo de lo que se sientan orgullosos", confiesa la intérprete de 33 años en una entrevista a Los Angeles Times.

A pesar del apoyo que está recibiendo en Los Ángeles, Priyanka también ha tenido que afrontar situaciones desagradables por culpa de los prejuicios.

"La gente ha sido muy amable conmigo. Por supuesto, siempre hay alguna excepción... En una ocasión estaba hablando con la prensa en la alfombra roja y una fotógrafa me dijo: 'Oh, hablas muy bien inglés para ser una actriz de Bollywood'. Ese tipo de cosas ocurren puntualmente. Pero no pasa nada", explica.

Aunque Priyanka se siente muy orgullosa de sus raíces, no le gusta que la etiqueten como la chica india de moda en Hollywood.

"No sé si es correcto decir esto, pero me parece que hemos creado fronteras con demasiados colores. No me gusta que la gente diga: 'Es un momento muy bueno para las mujeres de color'. No. Soy mujer y punto. Negra, blanca, marrón, amarilla... ¿por qué siempre hablamos de colores? Solo soy una chica. Creo en una comunidad global y, si se me permite citar [el tema] 'Blurred Lines' de Robin Thicke, creo en los límites difusos".