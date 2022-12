Priyanka Chopra: la versión india de Sofía Vergara conquista Estados Unidos

La actriz y cantante Priyanka Chopra ya se ha ganado el título de ser la "versión india" de Sofía Vergara tras cerrar un acuerdo con la cadena ABC para protagonizar una serie el próximo 2015, muy similar al que en su día firmó la colombiana para saltar a la fama con la exitosa comedia 'Modern Family'.

"Priyanka se ha incorporado a la cadena ABC, responsable de series como 'Scandal', 'Castle', 'Anatomía de Grey' y 'Modern Family'. Ya ha saboreado el éxito en Estados Unidos con sus canciones 'In my city' y 'I can't make you love me', y está decidida a aprovechar al máximo su popularidad televisiva", confirmó una fuente cercana a la joven intérprete al periódico Hindustan Times.

Por odiosas que puedan resultar las comparaciones, Priyanka es consciente de que en esta ocasión ser considerada la sucesora de Sofía supone todo un honor, sobre todo teniendo en cuenta que este 2014 ha sido nombrada por tercer año consecutivo la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense con unas ganancias valoradas en 37 millones de dólares.

"Seguir los pasos de pioneras como Sofía Vergara, Kerry Washington y Eva Longoria es todo un orgullo para mí. Espero con impaciencia ese desafío", declaró Priyanka en un comunicado público.

Además de por su carrera como modelo, la actriz india -que fue nombrada Miss Universo en 2010- también es conocida a nivel internacional por participar junto al rapero Pitbull en el tema 'Exotic' y por haber dado vida a la boxeadora Mary Kom en la película que lleva su nombre.

"Soy una artista por naturaleza, me gusta ser la mejor en lo que hago. Solo quiero dar lo mejor de mí misma en todo lo que me propongo; si eso significa irme a Hollywood, hacer música y trabajar con los mejores profesionales de la industria, entonces eso es lo que haré. Trato mi trabajo como si fuera arte, como si se tratara de una experiencia espiritual", aseguraba recientemente la actriz a la revista Raine sobre su polifacético talento.

Por: BangShowbiz