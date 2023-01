Prince Royce se apuntó al gimnasio para poder quitarse la camiseta en público

A pesar de que a ojos de sus millones de seguidoras es la perfección personificada, hasta hace poco el cantante Prince Royce no se sentía lo suficientemente cómodo con su aspecto como para quitarse la camiseta en público, por lo que decidió apuntarse al gimnasio para comenzar un proceso de transformación físico que le ha ayudado a desarrollar una musculatura envidiable.

"Me di cuenta de que tengo que mantenerme saludable esencialmente por mi trabajo, por eso me conseguí un entrenador y le eché ganas para mantenerme en el gym. ¿Si fue por las fans? Definitivamente a las chicas les gustan estas cosas. Todo lo que hago es por mis fans. Muchos me decían: '¡Quítate la camisa!' y yo no me sentía preparado. Por eso me dije que le iba a dar duro al gimnasio y hasta ahora les ha gustado la transformación. Pero me falta mucho todavía", confesaba el intérprete en una entrevista a Ojo Show.

Puede que Royce esté dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para contentar a sus seguidores, pero existe un límite que no está dispuesto a cruzar: compartir su vida privada en las redes sociales. Aunque es muy consciente del interés que genera, para él resulta muy importante reservarse al menos ciertos aspectos de su intimidad para mantener la cordura.

"Trato de dividir mi vida personal de la carrera, reconozco que tengo mucha responsabilidad como imagen de los chicos que me ven como una inspiración. Pero mi vida personal no debería mezclarse con mi carrera. No exponer mi vida personal tanto al público es lo que me mantiene humilde y con los pies en la tierra", afirmó.