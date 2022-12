Prince Royce no quiere que su fama 'afecte' a su familia

A pesar de ser una de las grandes estrellas latinas del momento, la vida privada de Prince Royce continúa siendo prácticamente un misterio gracias en gran parte al celo con el que el cantante protege a sus familiares y amigos, a quienes intenta que su fama les afecte lo menos posible.

"No encuentro necesario exponer a mi familia en Instagram o Twitter porque ellos viven una vida normal y no quiero involucrar a mi familia o a las personas que quiero y amo en ciertas cosas, porque sé que puede afectarles. Imagínate, mi hermanito está empezando ahora la escuela y si todo el mundo supiera de repente que es el hermano de Prince Royce... podrían molestarle o hacerle bullying por algo que no tiene nada que ver con él. No se trata de que esté intentando esconder algo. Sencillamente, para mantenerme sano y calmado en cuerpo y mente hay ciertas cosas que no vale la pena mezclar con otras", confesó el intérprete en una entrevista a Cynthia Bagué para la cadena Telemundo.

Esta misma política es la que Royce aplica a su vida sentimental y por eso evita dar respuestas directas cuando le preguntan por su supuesta relación sentimental con la actriz Emeraude Toubia.

"Es una chica muy simpática y superbonita. Pero bueno, mis fans saben que ellas son mis novias, todas ellas son mis novias", contestó evasivo.

Ahora bien, lo que no le importa confesar públicamente a Royce es la admiración que siente hacia Jennifer Lopez -junto a quien interpreta el tema 'Back It Up'-, a quien considera la mujer perfecta.

"A Jennifer la conozco de manera personal y es humilde, trabajadora y exitosa. ¡Tiene todo lo que un hombre quiere en una mujer! Bueno, y todas las chicas también. De hecho, todas las mujeres deberían seguir los pasos de JLo y, si lo hacen, van bien", revelaba en una entrevista a Univisión.