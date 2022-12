"Prefiero que me llamen lesbiana a que me llamen fea": Miley Cyrus

La irreverente Miley Cyrus ha arremetido contra los usuarios de la esfera digital que aprovechan su presencia en las redes sociales para insultarle, especialmente contra aquellos que la tachan de "fea".



"Me llaman lesbiana fea más de lo que nunca hubiera imaginado. O quizás no. Por favor, ¿podríais llamarme lesbiana interesante, al menos? Odio la palabra que empieza por 'f'", escribió la polémica cantante en su cuenta de Twitter, antes de informar a sus miles de seguidores de su delicado estado de salud: "Oficialmente, ¡he tenido catarro durante un mes entero! ¡WTF!".



Esta serie de mensajes incendiarios se unen a los que Miley escribió hace unos días en la misma red social, en los que llegó a publicar que se arrepentía de haberse comprometido con su expareja, el actor Liam Hemsworth, con quien puso fin a su relación sentimental el año pasado.



"Creo que ni yo misma era consciente de qué supone tener 19 años, y a esa edad me prometí. No cambiaría el haberme comprometido, ¡fue muy divertido llevar una enorme piedra durante varios años!", escribía la estrella del pop, quien tampoco tuvo reparos en confesar que no tiene en mente embarcarse en ninguna aventura amorosa, al menos temporalmente.



"Este último año he tenido que hacer frente a uno de mis mayores miedos: estar sola. Ahora no necesito a nadie en mi vida porque cuando dependes de alguien no puedes ser tú misma", aseguraba.