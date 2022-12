¿Por qué a Ricky Martin le gusta posar semidesnudo en las redes sociales?

La intención detrás de los múltiples selfis que Ricky Martin comparte ligero de ropa habitualmente en sus redes sociales no es demostrar que tiene unos abdominales envidiables, sino que su vida es "tan normal" como la de cualquier otra persona, aunque tenga como trasfondo una paradisíaca playa australiana o la ciudad de Nueva York.

"Solo quiero enseñarle a la gente lo normal que es mi vida, e intento hacerlo con una simple fotografía, eso es de lo que trata Instagram. El otro día mismamente estaba tumbado en la playa y me puse en plan: 'Hola gente, aquí es donde estoy. Estoy en un buen lugar ahora mismo'", explicó el portorriqueño en una entrevista al portal Pride Source durante la que reconoció estar ligeramente "obsesionado" con las redes sociales: "Bueno, estoy un pelín obsesionado con las redes, para ser honesto. Es lo primero que hago por la mañana. Compruebo Twitter, mi cuenta de HeyHey, Facebook e Instagram y leo lo que la gente tiene que decir y lo que espera de mí como artista. ¡Es divertido!".

A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, Ricky logra sacar tiempo de su apretada agenda para manejar él mismo su perfil en las distintas plataformas virtuales.

"Tengo un equipo de personas que me ayudan a analizar lo que pasa, que me van diciendo qué tipo de reacción tuvo una foto que posteé, en qué países gustó más... Pero todas las redes las manejo yo personalmente. Me encanta", confesaba al periódico Tiempo Argentino.

Fuente: BANG SHOWBIZ