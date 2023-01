¡Por fin! Revelan la identidad del novio de Ricky Martin durante su viaje a Tokio

Tras varias semanas de incertidumbre, las redes sociales han sido las encargadas de revelar ahora la identidad de dicho hombre, un artista de 32 años de origen sirio y sueco llamado Jwan Yosef que reside en Londres, y que actualmente se encuentra en Tokio con el cantante.

Yosef ha sido el encargado de desvelar que ha acompañado a Ricky en su escapada a Japón compartiendo una fotografía de ambos en un bosque en su cuenta de Instagram en la que aparecen con gafas de sol oscuras y mascarillas cubriéndoles la boca, aunque no lo suficiente como para que resulte imposible reconocer al cantante.

"Obviamente vamos a formar una banda juntos", escribió Yosef junto a la foto, que ya ha recibido un aluvión de comentarios de fans de Ricky diciendo a Yosef que debe tratar bien a su ídolo.

Además, Yosef también ha compartido varias fotografías de algunas de las piezas de arte del Mori Art Museum casi al mismo tiempo que Ricky ha publicado una suya observando las vistas de Tokio desde uno de los pisos superiores del museo, dejando muy claro que ambos habían acudido a visitarlo juntos.

Esta podría haber sido la manera que Ricky ha elegido para dar a conocer al mundo su nueva relación sentimental, tal y como predijo que podría decidirse a hacerlo el pasado mes de febrero.

"Estoy muy bien, en el amor. Soy transparente y me juré no esconder nada. Sobre todo en el amor. El amor hay que celebrarlo. Estoy analizando una situación que se me está dando en la vida que es muy interesante y en un mes quizás pueda decir: 'Voy a abrir la puerta o, ¿sabes qué?, mejor no'. Decido con calma, paso a paso y me gusta donde estoy", confesaba el portorriqueño a la revista argentina Caras.