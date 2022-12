Por ahora en español: a Juanes no le interesa seguir los pasos de Shakira

Aunque ambos comenzaron muy jóvenes sus carreras profesionales en la industria musical latinoamericana, la cantante Shakira no tardó en triunfar también en el mercado inglés gracias en gran parte a su habilidad para cantar en todo idioma que se proponga, una suerte que no envidia en absoluto su compatriota Juanes ya que expandir su base de fans con temas en inglés no es algo "que le quite el sueño".

"Es algo que no me quita demasiado el sueño, pero en algún momento me gustaría intentarlo. Por ejemplo, con una canción con alguien en inglés y español, pero quiero que surja de manera natural", aseguró el cantante colombiano al periódico mexicano El Norte.

Sin embargo, Juanes no deja de ser consciente de lo importante que resulta dominar el inglés a día de hoy, por lo que durante los últimos años se ha esforzado al máximo en conseguir mejorar su fluidez en una lengua que siempre le ha resultado especialmente complicada.

"Es verdad que ahora hablo mucho mejor el inglés, me es un poquito más fácil, pero no tenemos ningún plan específico por el momento", añadió.

Una vez salvada la barrera lingüística, y por mucho que durante los últimos años hayan cultivado estilos y carreras radicalmente opuestos, el artista estaría encantado de colaborar en un futuro no muy lejano con Shakira, a quien considera una auténtica amiga.

"Me encantaría colaborar con Shakira, espero que ocurra al menos una vez, cuando podamos encontrarnos en el camino de la vida", declaraba recientemente Juanes a la cadena CNN en Español.

