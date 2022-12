Poppy Delevingne 'habría cometido un asesinato' por actuar en 'Friends'

La hermana de Cara Delevingne, Poppy Delevingne, estaba tan obsesionada con la exitosa serie 'Friends' -en la que actuaban Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc- que habría hecho cualquier cosa por conseguir un papel en el programa.

"Me hubiera gustado salir en 'Friends', eso habría sido increíble. Sinceramente, habría cometido un asesinato por salir ahí, estoy obsesionada. Ahora estoy disfrutando como actriz y creo que es algo increíble. Me gustaría intentarlo. Si se da la oportunidad, me encantaría hacerlo", explicó la modelo y actriz a la revista HELLO!

Poppy acaba de conseguir un papel en la nueva comedia 'I Live with Models' (Vivo con Modelos), aunque ella nunca ha tenido la oportunidad de vivir en primera persona una convivencia con maniquís antes de casarse con James Cook el año pasado.

"Nunca [he compartido casa con modelos]. Hubo un momento en el que estuve a punto de hacerlo en Nueva York pero una de las razones por las que no lo hice fue por las horribles historias que iba a escuchar: chicas robándose la ropa, discutiendo por saber de quién es el último Babybel del frigorífico, y etiquetando todo, incluida una botella de agua. Compartí [casa] con mi hermana Cara, que es modelo, así que supongo que es un poco de lo mismo, robarse la ropa unas a otras, etc", añadió.