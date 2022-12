Podrían hacerse públicos vídeos sexuales de Jennifer Lawrence

Tras haber tenido que ver publicadas fotos suyas en las que aparece completamente desnuda y con poses eróticas, el incómodo episodio podría aún no haber terminado para Jennifer Lawrence. Eso al menos es lo que se desprende de la amenaza efectuada por el mismo usuario que puso en circulación online las fotos de la actriz, quien ha avisado de su intención de sacar a la luz vídeos donde la intérprete aparece manteniendo relaciones sexuales. Para ello pide a cambio recibir donaciones económicas a través del sistema PayPal, para lo que facilitó su dirección de correo electrónico.

"Tengo un vídeo de Jennifer Lawrence haciendo una felación, donaciones a mi PayPal", escribió.

El porqué de su intención de recibir una retribución por la difusión del vídeo la explicó el propio anónimo en un comunicado en el que, además, declaraba ser un mero "coleccionista" y no el hacker que obtuvo las imágenes.

"No cogí el dinero y me fui. Empezaron a pasar cosas raras cuando empecé a publicar fotografías. AnoniB -otro usuario del foro 4chan donde se colgaron las imágenes- debe haber bloqueado mi IP, así que estuve perdiendo el tiempo intentando encontrar proxies (servidores intermediarios para enmascarar su identidad), y cuando pude entrar aquí me empezaron a bombardear y ni siquiera pude publicar. Me llegaron algunas peticiones privadas por email pero nadie hizo lo que hacía falta hacer. La gente quiere mier** gratis. Por supuesto, me llegaron a mi monedero digital 120 dólares, pero cuando piensas en todo el tiempo que lleva conseguir estas cosas (no soy el hacker, solamente un coleccionista), y el dinero (también pagué mucho a través de bitcoin -moneda digital- para conseguir algunos equipos cuando se estuvo negociando por privado este material entre el viernes y el sábado), la cantidad que me llegó ni siquiera se acercaba a lo que esperaba. Sobre todo porque las direcciones spam de bitcoin envían correo basura a sus propias direcciones, cogiendo mis posts originales y enviándoselos a sí mismos intentando conseguir bitcoins, pero también por los escépticos. Demostré que tenía mier**, pero la gente quiere más y más gratis. Así que, jod*os, hay veces que no podéis tener todo gratis. De todas maneras, volviendo a la mier** rara que sucedió cuando publiqué las fotografías, alguien estaba siguiendo lo que hacía, intentando encontrarme, mi proveedor de servicios de internet seguía sin funcionar y me seguían llegando correos raros. Me asusté y me tuve que ir (salir del foro) durante un par de horas", escribió.

Por su parte, un portavoz del entorno de Jennifer Lawrence ha confirmado la autenticidad de las imágenes, a las que se cree que pudieron acceder varios hackers abriendo una brecha en las medidas de seguridad de iCloud, el sistema de almacenamiento en red de Apple. Como era de esperar, la actriz tomará acciones legales contra cualquier página web o medio de comunicación que reproduzca las imágenes.

"Esto es una violación flagrante del derecho a la intimidad. Ya nos hemos puesto en contacto con las autoridades y se perseguirá a todo aquel que reproduzca las fotos robadas de Jennifer Lawrence", declaró al periódico Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz