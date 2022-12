Pixie Lott odia la canción que la hizo famosa

Aunque admite que siempre buscó el estrellato por diferentes caminos y que se presentó a muchos concursos de talentos de los que fue rechazada, Pixie Lott consiguió finalmente hacerse un hueco en la escena musical gracias a su primer sencillo 'Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)', un tema de 2009 que, por mucho que le pese ahora, sigue siendo su canción más reconocible hasta el momento.

"Estoy haciendo todo lo posible por no volver a cantar otra vez 'Mama Do'. Fue mi primera canción y creo que la he debido de cantar un millón de veces; la verdad es que no lo soporto más pese a que le estoy muy agradecida por el éxito que me brindó. Con el tiempo he empezado a valorar positivamente que nunca me seleccionaran en las audiciones de los concursos de talentos. Cuando era pequeña, intentaba participar en anuncios, concursos e incluso espectáculos de baile de mi colegio pero siempre me rechazaban, aunque en el fondo esas decepciones fueron las que me hicieron cada día más fuerte", aseguró la cantante a la revista Look.

La intérprete, de tan solo 23 años, disfruta actualmente de una etapa profesional llena de satisfacciones gracias a sus nuevos éxitos musicales, cuyas letras compone ella misma imaginando, por ejemplo, cómo se sentiría en situaciones difíciles tales como una hipotética ruptura sentimental con su novio Oliver Cheshire, con el que sin embargo asegura estar viviendo un momento de felicidad plena.

"Estar con Oliver ha hecho que sentimientos que antes desconocía hayan empezado a aflorar en mí, solo puedo decir que me hace muy feliz. Pero el hecho de imaginarme cómo sería mi vida si rompiéramos -que sería horrible- me ha inspirado para algunas de las baladas que aparecen en mi último álbum, como 'Break Up Song'", confesó la cantante.