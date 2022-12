Pitbull no logra concentrarse cerca de Jennifer Lopez

Pocos hombres en este mundo están tan habituados a rodearse de mujeres hermosas como Pitbull. Sin embargo, todavía hay una persona capaz de lograr que se ponga nervioso y olvide sus maneras de seductor, y esa no es otra que la cantante Jennifer Lopez, con quien ha colaborado musicalmente en varias ocasiones.

"Cuando trabajas con Jennifer sobre el escenario y fuera de él... Digamos que puede llegar a resultar una distracción, al menos un poco, porque es preciosa. ¡Imagínate!", confesó el rapero al programa 'etalk' de la cadena CTV.

Con estas palabras Pitbull reafirma su admiración incondicional hacia la diva del Bronx, a quien hace unos meses se rumoreó que estaba planeando conquistar después de que pusiera punto final a su relación con el coreógrafo Casper Smart, convencido de que ambos podían convertirse en la nueva pareja de moda.

"Nunca ha intentado nada con ella porque siempre estaba con alguien: primero con su marido Marc Anthony y más tarde con Casper. Pero ahora no para de repetirles a todos sus amigos que él y Jennifer podrían ser los nuevos Brangelina. Tiene incluso pensado cuál sería su apodo: Pit-Lo", aseguraba una fuente a la revista Life & Style.

Sin embargo, la reconciliación de Jennifer con el bailarín hace unas semanas y su falta de confianza en Pitbull debido a su fama de mujeriego habría logrado frustrar el sueño del rapero.

"Está de broma. Pitbull ya está muy ocupado, créeme. No hay espacio en su vida para mí. Cada vez que le veo me dice: 'Esta es la chica del lunes, esta es la del martes, la del miércoles...'. Ya sabes a lo que me refiero", afirmaba la propia Jennifer a Entertainment Tonight.