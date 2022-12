Pippa Middleton reconoce que el trasero de Kim Kardashian es mejor que el suyo

La hermana de la duquesa Catalina de Cambridge, Pippa Middleton -cuya retaguardia se convirtió en objeto de un sinfín de comentarios de alabanza durante la boda de Catalina y el príncipe Guillermo en 2011-, no tiene ningún reparo en reconocer que el atributo más famoso de Kim Kardashian juega en una liga diferente a la suya, por lo que está completamente a favor de coronarla como la poseedora de las mejores posaderas del año.

"El premio al mejor culo del año sería sin duda para Kim Kardashian, después de que su trasero hiciera explotar internet el mes pasado. He de decir que el mío propio, aunque también ha disfrutado de cierta fama, no tiene comparación. Pero la historia del culo de Kim me ha hecho pensar. ¿Cuál es la obsesión de la cultura americana con los traseros? A mí me parece que es casi una obsesión", explica Pippa en un artículo escrito para la revista The Spectator.

Desde el punto de vista de la hermana de Catalina de Cambridge, la televisiva Kim Kardashian -quien posó desnuda para la revista Paper el pasado noviembre cubierta de aceite y balanceando una copa de champán sobre su baja espalda- podría haber utilizado otra estrategia para acaparar toda la atención en las redes sociales.

"El objetivo de Kim era, aparentemente, 'reventar internet', pero no estoy segura de que esté yendo en la buena dirección en ese aspecto", añade.

Aunque en esta ocasión la propia Pippa -cuya hermana Catalina es madre de Jorge (16 meses) y está esperando su segundo hijo junto al príncipe Guillermo- haya reconocido la superioridad de Kim en materia de traseros, el pasado mes de julio logró arrebatar a la estrella televisiva el premio a la mejor tía del año en una competición en la que se enfrentaba también a la diseñadora Victoria Beckham y a la cantante Beyoncé.

