Phoebe Dahl se enamoró 'a primera vista' de Ruby Rose

La diseñadora británica Phoebe Dahl, nieta del famoso escritor de cuentos infantiles Roald Dahl, se comprometió con la actriz de 'Orange Is the New Black' Ruby Rose (29) pocos meses después de conocerse, y desde entonces la pareja se ha vuelto inseparable.

"¿Que si creo en el amor a primera vista? Antes de conocer a Ruby no creía, pero ahora sí. ¡Tengo que creer! Me ha pasado a mí. Conocí a Ruby en una barbacoa que hice hace un año y medio y en tres meses ya estábamos comprometidas. Todo fue muy rápido. Y no nos separamos muy a menudo", cuenta en la edición de septiembre de HELLO! Fashion Monthly.

Phoebe (26) planea ya una "gran boda" con la guapa australiana, aunque reconoce que sus trabajos en la moda y el entretenimiento ocupan todo su tiempo.

"Estamos disfrutando de nuestro compromiso. Ruby quiere una boda discreta pero yo quiero una a lo grande. Yo vengo de una familia de 50, por lo que tiene que ser algo grande. Lo que no sé es cómo la gente tiene tiempo para planear una boda, nosotras estamos ahora muy centradas en nuestras carreras", asegura.

Ambas mujeres quieren usar su fama para promover temas que les tocan en lo personal.

"Sé que nuestras vidas cambiarán un poco pero las dos somos muy humildes por lo que no creo que nos afecte mucho. En todo caso podremos usar nuestra popularidad para dar luz a problemas que afectan a nivel mundial. Sé que Ruby lo usará para tocar problemas del colectivo LGBT y, con suerte, yo seré capaz de promover mis causas, que son el tráfico de mujeres, la educación de las niñas y el empoderamiento de la mujer", explica Phoebe en la publicación.