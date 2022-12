Pharrell Williams: 'Yo no puedo rapear como Jay Z'

El compositor y cantante Pharrell Williams cree que cada artista tiene que encontrar su propia voz, y que lo que le funciona a un cantante no siempre le va a funcionar a otro.

Él, por ejemplo, no puede rapear y crear letras tan controvertidas como las que hace Jay Z.

"Creo que debes crear algo nuevo. No puedes copiar el estilo de otros. Si cantara las canciones de Jay Z sonaría como un fanfarrón, mientras que él inspira a la gente con ellas. Cada uno debe buscar su propio estilo", explicó a la edición alemana de la revista GQ Style.

Pharrell no entiende a los artistas que no quieren triunfar en las listas más famosas de éxitos pues para él no tiene sentido que un cantante quiera grabar un disco y ponerlo en venta sin que ese trabajo pueda llegar a la mayor gente posible.

"En mi caso no se trata solo de mí o de ser una estrella con una imagen determinada. Se trata de ser parte de algo más grande y eso no se puede controlar. No importa el talento que tengas, si nadie reacciona a tu producto te conviertes simplemente en un tipo que tiene una demo o algunos bocetos... Quiero conectar a la gente. El éxito significa estar apoyado por los demás. Yo solo intento encontrar mi propósito como parte del gran mosaico que ha creado el mundo", contó el artista.

Pharrell es famoso por hacer colaboraciones con artistas de la talla de Daft Punk, Nile Rodgers, Gwen Stefani o Madonna, y siempre intenta sacar lo mejor de sus compañeros de profesión cada vez que está con ellos en el estudio de grabación.

"Sujeto un espejo delante de la gente con la que estoy trabajando para que se conozcan a sí mismos", añadió.