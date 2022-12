Pharrell Williams siente como si 'viviera en el agua'

El cantante Pharrell Williams está obsesionado con el agua y los océanos ya que para él, la "mejor sensación del mundo" es retozar en las playas de Miami, donde vive junto a su mujer, la modelo Helen Lasichanh.

Pharrell tiene una conexión muy especial con el agua. Tanto es así que la mayoría de su música y sus diseños de moda están empapados de temática marina, donde el artista encuentra su mayor inspiración.

El músico acaba de revelar su pasión por el océano en su primer artículo escrito para la revista PORTER como parte del portfolio Life Aquatic de la publicación para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio.

"De todos los elementos naturales, con el que más me identifico es con el agua. Crecí en Virginia Beach. Vivo en Miami. Me encantan los barcos y adoro estar en la playa, es la mejor sensación del mundo. A veces me siento como si viviera en el agua. La mayoría de mis ideas me vienen en la ducha y el mar siempre inspira mi trabajo. Así que podéis entender por qué el agua es una inspiración tan grande para mí. Es importante que actuemos porque el océano es de lo que vivimos, es nuestro todo y no podemos permitirnos dañarlo", rezaba su pieza para la mencionada revista.

Pharrell escribió este artículo para instar a la gente a salvar las especies marinas tan gravemente perjudicadas y para detener la contaminación de los océanos del planeta. Además, la estrella insiste en que si el mundo no actúa pronto, ya nos podemos estar despidiendo de la vida en la Tierra tal y como la conocemos.