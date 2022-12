Perrie Edwards se lo está pasando 'muy bien' tras su ruptura con Zayn Malik

La cantante Perrie Edwards no ha permitido que la decisión de su exprometido Zayn Malik de poner punto final a su relación tras cuatro años juntos el pasado mes de julio le deprima, y se siente muy afortunada de contar con el apoyo de sus compañeras del grupo Little Mix -Jesy Nelson, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock- en un momento tan complicado.

"¿Sabes qué? Estoy bien. Me lo estoy pasando muy bien en Estados Unidos, las cosas nos están yendo bien y me despierto cada día dando gracias por mi buena suerte al tener a estas tres chicas a mi lado", aseguró Perrie a su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

El revés sentimental que ha sufrido la joven no le ha impedido continuar adelante con los planes para promocionar el último tema de su grupo, 'Black Magic', en Estados Unidos, gracias a lo cual tanto ella como sus compañeras pudieron disfrutar de la "increíble" experiencia de compartir escenario con Taylor Swift en el concierto que la famosa cantante ofreció el pasado fin de semana en Santa Clara, California.

"Fue increíble. ¿Sabes una cosa? Es la persona más encantadora del mundo, es encantadora", afirmó Leigh-Anne.

Además, Taylor tuvo el bonito detalle de alquilar un jet privado para que pudieran mantener después todas una "conversación de chicas".

"Volamos con ella a la vuelta y fue muy agradable, tuvimos una conversación de chicas y fue genial, es una mujer de negocios muy centrada", añadió Leigh-Anne.