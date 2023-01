Perrie Edwards no ha advertido a Zayn Malik del contenido íntimo de su nuevo sencillo

Publicidad





La guapa intérprete Perrie Edwards está a punto de lanzar su nuevo sencillo junto al grupo Little Mix, 'Shout Out To My Ex', que criticaría la destreza como amante de Zayn Malik. Sin embargo, el cantante tendrá que esperar a escuchar el tema al mismo tiempo que el resto del mundo para descubrir qué intimidades ha revelado exactamente su exprometida en él, ya que esta no ha tenido la consideración de ponerle al corriente del contenido de los versos de la canción de antemano.

"No le he dicho nada", reveló tajante Perrie al periódico The Sun cuando le preguntaron si había ofrecido a su expareja un adelanto de 'Shout Out To My Ex'.

"¡No creemos que se merezca una advertencia! Tendrá que esperar para conocer el resultado final", se apresuró a añadir su compañera Jesy Nelson, otra de las componentes de la banda.

El nuevo tema del cuarteto femenino es un dardo envenenado directo al ego del exintegrante de One Direction, al incluir indirectas tan poco sutiles como: "Espero que ella disfrute de mejores relaciones sexuales que las que tuve yo, espero que no esté fingiendo como lo hacía yo, cariño", en una clara referencia a la relación que Zayn mantiene actualmente con la modelo Gigi Hadid.

Al contrario de lo que parece dar a entender el polémico nuevo tema de Little Mix, un año después del final de su compromiso con el intérprete la joven británica ha pasado página de una vez por todas iniciando un ilusionante romance con el actor Luke Pasqualino, conocido por su papel en la serie 'Skins'.

"Hemos tenido unas cuantas citas en las que nos lo hemos pasado muy bien. Todavía estamos conociéndonos, pero sí, es un hombre encantador", reconocía Perrie durante la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz