Perrie Edwards afirma que luego de su rompimiento con Zayn Malik está “bien”

Solo han pasado dos semanas desde que el ex componente de One Direction Zayn Malik le dijera que quería romper su compromiso matrimonial, y solo han pasado unas horas desde que conociéramos la noticia, pero Perrie Edwards dice estar "bien". Así respondió durante su aparición en E! en Los Ángeles, adonde había acudido junto a su grupo Little Mix para promocionar su nuevo sencillo 'Black Magic'.

"Perrie, obviamente sé que es un momento muy difícil para ti por la noticia que hemos conocido hoy sobre Zayn y tú, sé que tus fans están desolados. La gente quiere saber cómo te encuentras", le preguntaron.

A lo que Perrie respondió: "Estoy bien, gracias".

En esto, su compañera Leigh-Anne Pinnock intervino para tratar de zanjar el tema y así evitar que Perrie se emocionara: "Realmente no queremos hablar de esto".

Y no es de extrañar que Perrie -quien se comprometió con Zayn en agosto de 2013 tras menos de dos años juntos- no quiera hablar de una ruptura que ha pillado a todos por sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que hasta muy recientemente la pareja continuaba forjando su futuro en común, el mes pasado, por ejemplo, compraba una casa de 3 millones de libras (4.2 millones de euros, 4.6 millones de dólares) a las afueras de Londres.

"Decir que Perrie está echando humo es poco. Está absolutamente lívida. Tras todo lo que ha tenido que soportar... Ella le ha apoyado a él, ha sido su roca. Y así es como él se lo está agradeciendo. Perrie pensaba que su relación estaba mejor que nunca, por lo que romper ahora es algo difícil de asimilar", contaba un amigo al periódico The Sun, para después seguir:

"Perrie ha estado meditando mucho durante las pasadas dos semanas para tratar de entender por qué Zayn tomó esa decisión. Lleva planeando su boda pensando que iban a pasar el resto de su vida juntos. Ella sigue sin saber la razón real, pero no va a decepcionar a sus compañeras de banda y está decidida a enfrentar preguntas durante su tiempo en Estados Unidos".

