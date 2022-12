Perez Hilton: 'La fama ha envenenado a Lady Gaga'

El famoso bloguero que apoyó a Lady Gaga en el inicio de su carrera, Mario Armando Lavandeira, más conocido bajo el nombre de Perez Hilton, está convencido de que la fama ha cambiado a la artista hasta el punto de haber provocado la fuerte pelea que acabó con su amistad.

Por lo visto, la discusión que supuso para el bloguero el desencadenante de todos los problemas y encontronazos que ha protagonizado con la artista, comenzó cuando ambos se encontraban en Sídney grabando un programa especial en el que Gaga tenía que hacer una demostración de sus dotes culinarias.

"Todo empezó en Australia, en el verano de 2011. Durante el encuentro, se molestó por una pregunta sobre su canción Judas y cuando saqué el tema de su novio, se marchó muy enfadada y dando por finalizada la entrevista. Además, se comportó como una alcohólica, bebiendo whisky Jameson todo el tiempo", reveló el bloguero en el programa australiano 'Mornings'.

Pero pese al estado en el que se encontraba Gaga, Perez Hilton no achaca su comportamiento al exceso de alcohol, sino a un cambio de actitud por parte de la cantante a raíz de su desmesurada fama, motivo por el que no muestra el más mínimo interés en retomar la amistad con ella, puesto que no quiere a personas como ella en su círculo más cercano.

"No creo que fuese el alcohol lo que desató esa reacción, simplemente la fama le ha envenenado. Está siendo consumida por todo lo que en un principio había sido fascinante. La fama puede convertirse en una droga mortal y en mi opinión le ha perjudicado mucho. Creo que desgraciadamente se ha convertido en una víctima del personaje que ella misma ha creado y en lugar de conformarse con ser una artista, se ha transformado en un personaje estrafalario", aseguró.