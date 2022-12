Pensé que era broma cuando dijeron que Catalina de Cambridge era mi prima: Katrina Darling

La bailarina de burlesque Katrina Darling no daba crédito cuando un reportero descubrió en 2011 su parentesco con Catalina de Cambridge. Tal fue la sorpresa, que incluso se planteó que fuera una broma del Día de los Inocentes.

"Ocurrió en el periodo previo a la boda real, cuando los periódicos nacionales trataban de buscar miembros lejanos de la familia Middleton. Recibí una llamada de teléfono de un reportero del Daily Mail. Al principio no le creí porque era 1 de abril y asumí que se trataba de una broma del Día de los Inocentes. Entonces llamé a la oficina de prensa de palacio y me dijeron que era verdad, y que podía manejarlo como quisiera", revela la bailarina al Sunderland Echo.

Antes de descubrir su conexión con la duquesa, Katrina -cuya abuela Jane Darling era hermana del bisabuelo de Catalina, Thomas Harrison- ya tenía una rutina burlesque llamada 'Dios salve a la reina'.

Desde entonces ha aparecido en la portada de Playboy, diciendo: "Siempre he sido fan del pin up, por eso decidí salir en Playboy. Pero hay muchas más cosas que he rechazado, como 'Celebrity Big Brother', 'Splash' y 'I'm A Celebrity Get Me Out of Here'".