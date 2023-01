Penélope Cruz sufrió un embarazoso malentendido en la peluquería al llegar a Hollywood

Cuando Penélope Cruz desembarcó en la meca del cine para continuar con su carrera cinematográfica pasó por momentos muy duros debido a su escaso conocimiento del inglés que le impedía mantenerse al día de lo que sucedía a su alrededor en los set de rodaje o que le llevaban a terminar en situaciones más que comprometidas.

"Cuando llegué [a Hollywood] por primera vez hablaba muy poco inglés y básicamente me sabía solo los diálogos. Solía ponerme de los nervios porque no entendía lo que el resto de los actores y el director estaban diciendo. Y también me puse en ridículo en la peluquería, cuando pedí que me hiciera un 'blow job' [mam*da] en lugar de un 'blow dry' [alisado de pelo]", explica la intérprete en el programa 'The Graham Norton Show' que se emite este viernes.

Con el paso de los años Penélope ha ido afianzando su nivel de inglés al mismo tiempo que se convertía en una estrella internacional por derecho propio. Ahora la actriz española acaba de estrenar la película 'Zoolander nº 2' junto a Ben Stiller y Owen Wilson, un trabajo que le ha hecho especial ilusión porque siempre ha sido una gran admiradora de la primera parte del filme.

"Era muy fan de la primera película. La había visto como seis o siete veces y había memorizado el diálogo, así que cuando Ben me llamó me alegré mucho de enterarme de que iban a hacer la segunda parte y que, además, yo iba estar en ella", añadió.